Germania-Italia, Spalletti e la metafora da ridere su Bastoni | VIDEO

Luciano, in conferenza stampa alla vigilia didi Nations League, ha parlato di Alessandroe non soltanto"Serve un'impresa", ha detto in conferenza stampa il Commissario Tecnico dell'Luciano, prima del ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la, dopo la sconfitta (1-2) dell'andata a 'San Siro'. Il C.T. non ha svelato la formazione, ma ha dato qualche indicazione su quello che potrebbe essere l'undici iniziale: "Alessandrogioca. Dove? Se va a sinistra, è come nell'Inter . sul divano di casa sua. Da centrale giovedì per me ha fatto molto bene perché sa costruire. Anche Alessandro Buongiorno è forte e bisognerebbe fare coesistere lui equando c'è anche Riccardo Calafiori". Guarda ilcon le parole di