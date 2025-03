Spazionapoli.it - Germania-Italia shock: giocatori del Napoli sotto accusa

nel primo tempo, bordate di critiche aidelschierati come titolari dal Ct Luciano Spalletti.3 a 0 a fine primo tempo. Il ritorno dei quarti di finale di Nations League, dopo l’1 a 2 di pochi giorni fa a Milano, è andato peggio del previsto. I ragazzi di Luciano Spalletti, intimoriti forse dal caldo ambiente di Dortmund, sono stati annichiliti dalle reti di Kimmich (minuto 30), Musiala (36?) e Kleindienst (45?). Molteplici le critiche apparse sui social per la brutta prestazione degli azzurri. Nel mirino dei tifosi sono finite soprattutto le prove fornite da alcuni calciatori del, critiche a Buongiorno e Di Lorenzo duranteAl minuto 26 di, Alessandro Buongiorno si è fatto trovare in ritardo su Kleindienst e dopo averlo trattenuto, gli ha rifilato un colpo sulla gamba commettendo un fallo da calcio di rigore con ammonizione incorporata.