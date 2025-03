Tvplay.it - Germania-Italia, rigore e polemiche: Marciniak da non credere

È stata una partita a due facce per l’di Luciano Spalletti. Gli Azzurri sono infatti passati dal 3-0 del primo tempo per laal 3-3 finale che purtroppo non basta alla Nazionale di Spalletti per approdare alla final four di Nations League, complice il 2-1 dell’andata.da non(Lapresse) – tvplay.itIn pochi si sarebbero aspettati una reazione del genere eppure l’è riuscita addirittura a rimontare tre gol in 45? grazie alla doppietta di Moise Kean e alsegnato da Raspadori in pieno recupero. A proposito di tiri dagli undici metri, c’è stata una situazione che ha scatenato l’ira degli Azzurri in campo e fuori al minuto 74.Anomander Rake (@Il3latoverita) ha commentato su X senza mezze misure: “Ilnon dato all’è clamoroso“.