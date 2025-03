Sport.quotidiano.net - Germania-Italia oggi, Spalletti ne cambia quattro. Dove vederla in tv

Dortmund (), 23 marzo 2025 – È ufficialmente partita la missione in terra tedesca dell’di Lucianoche questa sera alle 20.45 (match in diretta su Rai Uno e in streaming su Rai Play) al Signal Iduna Park di Dortmund affronterà lanel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League. In palio c’è l’accesso alle Final Four e si parte dal 2-1 conquistato dai teutonici a san Siro soltanto pochi giorni fa nonostante l’ottima prestazione fornita dagli azzurri. Per ribaltare il risultato servirà un’impresa ma il CT azzurro Lucianocrede nelle possibilità e nelle qualità dei suoi ragazzi: “Non dobbiamo pensare alle imprese fatte nel passato. Bisognerà un qualcosa di nuovo – ha spiegatoin conferenza stampa –. Certo, servirà un’impresa perché partiamo da una situazione di svantaggio, ma più che altro sarà necessaria un’altra prestazione come quella che abbiamo fatto a San Siro.