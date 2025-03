Juventusnews24.com - Germania Italia LIVE: le formazioni ufficiali del match, la scelta su Gatti

di Redazione JuventusNews24, quarti di Nations League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadella sfida che si gioca a DortmundL’deve rimontare lo svantaggio dell’andata per conquistarsi le Final Four di Nations League: serve l’impresa contro la. Juventusnews24 segueil0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 20:45Migliore in campo: a fine primo tempo0-0: risultato e tabellinoMarcatori:(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst. A disp.: Nubel, Ortega, Koch, Gross, Burkardt, Amiri, Undav, Leweling, Bisseck, Adeyemi, Raum, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.(3-5-2): Donnarumma;, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean.