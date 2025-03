Ilnapolista.it - Germania-Italia, le ufficiali: Buongiorno nel tridente di difesa, Maldini manda in panchina Raspadori

Leggi su Ilnapolista.it

A Dortmund,si sfideranno per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. L’andata ha visto la vittoria dei tedeschi per 2-1 a San Siro., le formazioniDi seguito, le formazionidelle due squadre:(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt.(3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Bastoni,; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie;; Kean.Spalletti: «Per il futuro abbiamo più soluzioni per mettere quei centimetri che si patiscono in certe partite»«Serve un’impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio ma serve soprattutto una prestazione come quella che abbiamo fatto. Non dobbiamo inventarci cose impossibili. Come ci aspettavamo loro sono una squadra forte.