Germania-Italia la rivincita del giocatore del Napoli | secondo tempo super

Quattro napoletani in campo durante3-3: arriva laper ildel, ma sono due i rimandati di stasera.regala sempre grandi emozioni. L’andata dei quarti di Nations League era stata vinta 2 a 1 dai tedeschi a Milano, stasera il ritorno si è disputato nel caldissimo stadio di Dortmund. Dopo un primo tempo scioccante, terminato addirittura 3 a 0 per i padroni di casa, la reazione dei ragazzi di Spalletti è arrivata nella seconda frazione.La doppietta di Kean ha fatto tremare i tifosi tedeschi, che hanno palpitato soprattutto al minuto 74, quando Di Lorenzo si è involato in area e ha guadagnato un calcio di rigore poi annullato con l’ausilio del Var. Il 3 a 3 finale arrivato dopo il rigore segnato da Raspadori permette comunque ai tedeschi di accedere alle semifinali contro la vincente di Portogallo-Danimarca.