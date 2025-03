Germania-Italia in campo due nerazzurri | le scelte di Spalletti

Leggi su Ilnerazzurro.it

La gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League, appuntamento fondamentale per l’assegnazione della semifinale e della sede in cui verranno disputate le Final Four, trasta per cominciare. Tutto pronto dunque, in un Signal Induna Park che, oltre a rievocare ricordi al miele per i colori azzurri, con la semifinale del trionfale mondiale del 2006 vinta proprio sui tedeschi ai tempi supplementari, sarà la cornice in cui i ragazzi di Lucianodovranno ribaltare l’1-2 subito a San Siro giovedì sera. Ecco ledel Commissario Tecnico della nazionale, con un occhio soprattutto aiin, per la gara di Dortmund, visibile in chiaro e in esclusiva su Rai1 alle 20.45.: le formazioni ufficialiCambi in vista per Lucianoche, rispetto alla nefasta serata di Milano, proporrà alcuni volti nuovi nell’undici iniziale chiamato all’impresa di ribaltare il gol di scarto dell’andata.