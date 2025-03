Inter-news.it - Germania-Italia, formazioni ufficiali: 2/4 dell’Inter! Poi 4 cambi

appena diramate per la sfida valevole per i quarti di finale di ritorno di Nations League. Ecco quanti saranno quellidal 1?.INTER PRESENTE – L’questa sera sfiderà laa Dortmund, al Westfalenstadion. In totale saranno quattro gli interisti presenti: i tre azzurri Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi, oltre Yann Bisseck per i tedeschi. Tra questi solamente due titolari: Bastoni e Barella, schierati titolari rispettivamente come braccetto mancino della difesa e come mezzala nel 3-5-1-1 scelto dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Il CT, rispetto alla sfida di andata giocatasi giovedì sera a San Siro, nea quattro: dentro Gatti, Buongiorno, Ricci e Maldini. Davide Frattesi, dovrà invece aspettare il suo momento in panchina.