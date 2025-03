Liberoquotidiano.it - Germania-Italia, fischi per l'Inno di Mameli: vergogna sulle tribune di Dortmund

Leggi su Liberoquotidiano.it

durante l'dell': ne sono piovuti tantissimi dallee sono durati fino a quando il canto deglini non è terminato. Anche all'andata era successo a parti inverse un episodio del genere. Poco prima dell'inizio del match, invece, i tifosi tedeschi hanno mostrato una coreografia impressionante per festeggiare i 125 anni della Federazione tedesca proprio sull'iconico "muro giallo". Per sfidare la, il ct azzurro Luciano Spalletti ha deciso che Maldini supporterà Kean nel 3-5-2. L'obiettivo è ribaltare il risultato dell'andata. Per gli azzurri in difesa ci sono Alessandro Buongiorno e lo juventino Federico Gatti con Bastoni spostato braccetto di sinistra. Di Lorenzo passa invece sulla fascia destra con Udogie a sinistra. A centrocampo c'è Samuele Ricci che già al Meazza aveva ben figurato.