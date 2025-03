Internews24.com - Germania Italia, esordio in nazionale maggiore per Bisseck! Le ultime

di Redazioneinper il difensore dell’Inter classe 2000: leufficiale inper il difensore dell’Inter classe 2000 Yann. Il calciatore tedesco è entrato al settantasettesimo minuto al posto di Antonio Rudiger in un momento cruciale della gara, con laavanti 3-2 sull’. Il giocatore è stato osservato a lungo dal commissario tecnico Julian Nagelsmann, che alla fine ha deciso di convocarlo per affrontare l’nel doppio confronto valevole per i quarti di finale della Nations League. Questo debutto giunge dopo una carriera promettente nelle selezioni giovanili tedesche, dove ha collezionato diverse presenze e goal tra Under 17 e Under 21. «Non mi sento ancora un giocatore della, prima devo scendere in campo.