Germania Italia Bastoni si sposta sul centro sinistra? Le probabili scelte di Spalletti per il match

di Redazionesisul? Lediper ildi Nations League in programma staseraSul sito di Gianluca Di Marzio possiamo leggere tutte le ultime informazioni sullediper, in programma stasera. LE- «Quattrocambi peralla vigilia. Confermato Donnarumma (capitano) tra i pali, due differenze nei tre di difesa dopo il forfait di Riccardo Calafiori. Come braccetto di destra ci dovrebbe essere Gatti, aldella difesa giocherà Buongiorno con inveceche scalerà a, andando a ricoprire il ruolo che per lui è abituale nell’Inter. L’obiettivo è quello di subire meno su palla inattiva, una lacuna evidenziata durante l’andata.