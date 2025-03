Internews24.com - Germania Italia 3-3, rimonta sfiorata dagli Azzurri: finisce qui il cammino in Nations League

di Redazione3-3,di Luciano Spalletti: non basta il cuore,qui ilinL’di Luciano Spalletti si sveglia troppo tardi. Due gol di Kean e uno di Raspadori non bastano: glipareggiano 3-3 a Dortmund e vanno fuori dalla. La partita, giocata al Signal Iduna Park, ha visto glini subire un avvio devastante. La, già partita in vantaggio dall’andata, ha affondato i colpi con un rigore di Kimmich al 30?, seguito dal raddoppio di Musiala al 37? e dal terzo gol di Kleindienst proprio allo scadere del primo tempo, chiuso sul 3-0 per i tedeschi. Nella seconda frazione, l’ha mostrato una reazione d’orgoglio. Moise Kean ha iniziato laaccorciando le distanze al 49? e segnando nuovamente al 69?, portando il punteggio sul 3-2.