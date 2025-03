Juventusnews24.com - Germania Italia 3-3: la rimonta della ripresa non basta. Azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League

di Redazione JuventusNews24di: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca livesfida che si gioca a DortmundL’devere lo svantaggio dell’andata per conquistarsi le Final Four di: serve l’impresa contro la. Juventusnews24 segue LIVE il match.3-2: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata.2? Parte forte la– Doppia occasione dei padroni di casa con Mittelstadt e Goretzka. La conclusione dal limite del centrocampista del Bayern termina a lato.4? Occasione– Rispondono gli: grande incursione di Di Lorenzo che mette in mezzo di prima. Kean viene anticipato da un grande intervento di Tah.9? Ci prova Kleindienst – Primo tentativo anche per l’attaccante tedesco.