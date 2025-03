Sololaroma.it - Germania-Italia 3-3, Kean non basta: Kimmich e Musiala sugli scudi

La serata di oggi 23 marzo è stata amara per l’. Dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d’andata, gli Azzurri sono scesi in campo nel ritorno dei quarti di finale di Nations League con la. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-3, con i tedeschi che hanno quindi staccato il pass per la semifinale della competizione. La Selezione di Luciano Spalletti esce con un complessivo di 5-4 e dopo una prestazione dalla due facce. Primo tempo perfetto da parte dei ragazzi guidati da Julian Nagelsmann, che chiudono la pratica in poco meno di un quarto d’ora. Joshuaporta in avanti i padroni di casa al 30? su calcio di rigore, con Jamalche ha raddoppiato i conti dopo soli 6? minuti su calcio d’angolo. Al 45?, invece, Tim Kleindienst ha calato il tris di testa. La Nazionale ha tentato il tutto per tutto nella ripresa, con Moiseche ha segnato la sua personale doppietta tra il 49? ed il 69? e Giacomo Raspadori che ha pareggiato il risultato.