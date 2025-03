Calcionews24.com - Germania Italia 2-0, il gol di Musiala che sorprende tutti, anche la regia internazionale – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, il clamoroso raddoppio dei tedeschi: ingenuità degli Azzurri che si dimenticano di controllare il pallone e. –sotto 3-0 al Westfalenstadion contro la, ma il raddoppio diè incredibile per il modo in cui è arrivato. ??? GOAL Germany 2-0 ItalyDOUBLES THE LEAD FOR .