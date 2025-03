Thesocialpost.it - Genova, nubifragio: sottopassi allagati e auto trascinate dalla corrente

– Un violentosi è abbattuto nella notte sul capoluogo ligure provocando allagamenti diffusi e l’intervento immediato dei vigili del fuoco, chiamati per soccorrere eventuali persone rimaste intrappolate innei.L’intervento più delicato è avvenuto in zona Brin, dove si è accumulato oltre un metro d’acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto alcunevetturelungo via Ariosto. Le luci accese delle vetture avevano fatto temere la presenza di persone all’interno, ma le ispezioni hanno escluso questa possibilità: nessuno era a bordo.Disagi anche in superficie, dove diversi box e una tabaccheria sono risultati. In via Zella, i vigili del fuoco hanno rimosso cassonetti dei rifiuti trascinati dall’acqua che ostruivano la carreggiata, rendendo necessario l’intervento della polizia locale, che ha chiuso il transito per motivi di sicurezza.