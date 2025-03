Quotidiano.net - Generali, ci sarà la lista dei fondi

Ladi Assogestioni per la prossima assemblea dici. Il comitato dei gestori ha raggiunto il quorum per poter procedere alla presentazione dellaper il rinnovo del consiglio di, un risultato frutto del lavoro compiuto anche di Intesa Sanpaolo che assieme ad altri grandi investitori ha deciso di depositare tutte le azioni in portafoglio e di consegnare dunque le deleghe necessarie alla formalizzazione della. Iavranno quindi una porpira alternativa una alternativa ai candidati di Mediobanca e del gruppo Caltagirone, per giocare un ruolo indipendente. L’ultimo giorno utile per la presentazione è sabato 29 marzo, e Assogestioni sta procedendo alle ultime verifiche sullo Statuto. È una mossa importante per il destino del Leone: ladeida una parte potrebbe sottrarre voti a quella di Mediobanca, dall’altra attirare quelli di Unicredit.