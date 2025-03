.com - Gelinaz! in arrivo a Milano per due serate

Il 31 marzo e il 1° aprile 2025, il ristorante Motelombroso ospiterà! NAH BGM, una performance in cui il confine tra musica e cucina verrà dissolto per creare un’esperienza totalmente immersiva.Per chi conosce!, non è una sorpresa trovarsi di fronte a un format che sfida le convenzioni. Ma questa volta la provocazione va oltre: il suono non sarà più un semplice sottofondo, bensì l’elemento centrale attorno a cui ruoterà ogni piatto. I sapori seguiranno il ritmo, non il contrario.Dietro questa rivoluzione c’è il visionario Andrea Petrini, fondatore di! e curatore gastronomico tra i più influenti al mondo, noto per la sua capacità di trasformare la cena in un evento artistico. L’edizione milanese segna un nuovo capitolo di questo percorso, in cui l’alta cucina si fonde con la sperimentazione sonora per dare vita a un’esperienza irripetibile.