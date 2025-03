Lanazione.it - Gea inarrestabile ci crede. Caccia al poker di vittorie

La Gea Grosseto va adella quarta vittoria consecutiva nel campionato di Divisione 1. Oggi alle 18 al Palasport di via Austria i grossetani affrontano il fanalino di coda Maginot Siena. Coach Marco Santolamazza dovrà fare purtroppo a meno di uno dei giocatori di maggiore esperienza, Davide Liberati squalificato ingiustamente per tre giornate dopo essere stato espulso nella vittoriosa trasferta contro i Jokers Legnaia. Il tecnico grossetano avrà in panchina Jacopo Biagetti e Edoardo Furi, che saranno però a mezzo servizio per l’infortunio che li ha colpiti nelle scorse settimane. La Gea, chiamata a misurarsi con una formazione di under 19, è la logica favorita di questo incontro, ma guai a sottovalutare i senesi, per evitare una brutta figuraccia. Il quintetto biancorosso nelle ultime settimane sembra aver ritrovato la giusta determinazione e la concentrazione che hanno permesso di recuperare anche alcune posizione in classifica.