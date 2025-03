Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Osimhen, il futuro è già scritto”

: “, ilè già”">Dove andrà Victor? Parigi? Manchester? Londra? Forse Liverpool. Magari Torino. Qualunque sia la destinazione, una cosa è certa: chi lo vorrà, dovrà tuffarsi in una vasca piena di milioni. Che siano euro o sterline poco cambia, perché Sua Maestà, oggi di casa a Istanbul con la maglia del Galatasaray, ha già fatto capire di valere oro.Nel mondo del calcio, come racconta Antonio Giordano su La, è partita una corsa a cinque stelle per accaparrarsi il talento nigeriano. Lo conferma anche Abdullah Kavukçu, vicepresidente del Gala: «I primi cinque club al mondo sono interessati a lui». E non è difficile crederci, considerando i 26 gol messi a segno in stagione, in tutte le competizioni, con una naturalezza quasi disarmante.