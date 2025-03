Iltempo.it - Garlasco, la telefonata dimenticata: "Andrea aiutami è morta"

». Due parole pronunciate in una strana, rimaste sepolte in un vecchio verbale e ora al vaglio degli inquirenti. Perché se all'epoca del delitto diquella misteriosa circostanza non fu presa in considerazione, oggi che per l'omicidio di Chiara Poggi il nuovo indagato si chiama proprio, quel dettaglio assume contorni inquietanti. Mentre il gip dovrà pronunciarsi sul maxi incidente probatorio perSempio, l'amico del fratello della vittima il cui Dna è stato trovato sotto le unghie della 26enne massacrata nella villetta di via Pascoli la mattina del 13 agosto 2007, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura di Pavia, stanno ascoltando diverse persone, alle quali viene man mano chiesto di fornire volontariamente un campione di Dna, e setacciando tutti gli atti dell'inchiesta, alla ricerca di elementi all'epoca trascurati e che, alla luce degli ultimi risvolti, potrebbero offrire nuovi scenari investigativi.