Sport.quotidiano.net - Gagliardi salva l’Ascoli. Col Pontedera arriva un punticino. Il Picchio va avanti a piccoli passi, ma la salvezza adesso si avvicina

1 Ascoli 1 (4-2-3-1) Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli (dal 10’ s.t. Pretato), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Lipari (dal 36’ s.t. Gaddini), Scaccabarozzi, Sala (dal 35’ s.t. Espeche); Corona (dal 26’ s.t. Italeng). Panchina: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Sarpa, Pietra. All. Menichini ASCOLI (4-3-3) Raffaelli; Alagna (dal 29’ s.t.Adjapong), Menna, Piermarini (dal 36’ s.t.), D’Amore; Varone, Odjer (dal 18’ s.t. Tremolada), Carpani; Silipo (dal 17’ s.t. Marsura), Forte, D’Uffizi (dal 29’ s.t. D’Uffizi). Panchina: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Baldassin, Cosimi, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Caucci. All. Di Carlo Arbitro: Iannello di Messina Marcatori: all’8’ s.t. Corona, al 38’ s.t.Note – 632 paganti, di cui 98 ospiti, incasso non comunicato.