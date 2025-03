Lanazione.it - Fughe e inseguimenti a Pontedera, gruppo di ragazzini manda in tilt mezza città

Leggi su Lanazione.it

, 23 marzo 2025 – Un mezzo pomeriggio di. Fermi e indagini. Undi– tutti in età adolescenziale, tra i 14 e i 15 anni – hato inzona stazione a. La polizia, che alla fine li ha bloccati e identificati, non dice niente. Ci sono le indagini ancora in corso con la Procura dei minorenni che vuol vederci chiaro. Per questo motivo si sa solo che qualcuno è stato portato in commissariato per accertamenti, ma non si sa per cosa e quali sia il reato che possa essere ipotizzato. Ildi adolescenti si sarebbe ritrovato nella piazza Unità d’Italia dove si trova il capolinea dei pulman del trasporto pubblico. Da qui, in massa, si sarebbe spostato nella piazzetta Naldini, che si trova dietro la Coop di via Brigate Partigiane e dove si trova anche un piccolo parco giochi.