Frontale nel Comasco | 2 morti e 5 feriti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.53 E' di duee cinqueil bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in una galleria, lungo la provinciale 639, a Pusiano (Como). Le vittime sono due uomini di 42 e 43 anni che erano insieme a un terzo passeggero a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un Pickup. Coinvolto anche un terzo veicolo che non ha potuto evitare l'impatto con i due veicoli fermi al centro della carreggiata. Due dei cinquesono stati ricoverati in ospedale.Sul posto carabinieri,vigili del fuoco,ambulanze.