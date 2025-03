Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, Brandi eletto alla guida del circolo di Montella

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i congressi cittadini diin provincia di Avellino.Ieri sera il congresso diha proclamatocarica di coordinatore cittadino il geom. Michele. Il congresso cittadino tenutosi asi è rivelato un evento importante per la comunità locale. Due i candidati che si sono confrontati perre il, Michelee Paolo Marinari.Il congresso ha visto un confronto aperto e costruttivo tra i due candidati. Entrambi hanno esposto le loro visioni e proposte per il futuro del territorio, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per il bene della comunità, favorendo un’attenzione costante per il territorio e il suo sviluppo.Al termine del congresso, gli iscritti hanno espresso la loro preferenza, scegliendo Michelecome riferimento apicale della comunità montellese di FdI.