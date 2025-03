Fanpage.it - Frase shock della portavoce Donne del Pd del FVG: “Bimbi palestinesi morti per colpa di Hamas non di Israele”

Laregionale delledel Pd in Friuli-Venezia Giulia ha scritto sui social unache assolve in toto Israele, per il genocidio nella Striscia di Gaza: "I cadaveri dei bambinisono il prodottocultura e del comportamento di, tutto mediorientale, basta cercare di scaricare la responsabilità su altri". È stata rimossa dall'incarico.