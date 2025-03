Lanazione.it - Frane e criticità. L’incontro pubblico

BALCONEVISILecontinuano a mettere in ginocchio la frazione collinare di Balconevisi, nel comune di San Miniato, dove alcune famiglie sono ancora evacuate. Per fare il punto della situazione e provare a trovare insieme soluzioni e interventi risolutivi, martedì 25, alle 21,15 al campo sportivo, ci sarà un incontro aperto a tutti dal titolo "Progetti/consigli per la regimazione delle acque delle colline della Valdegola". "L’associazione Balconevisi Eventi, l’unione sportiva Balconevisi, la parrocchia di Santa Maria in Valdegola, la consulta e le altre associazioni sono vicine a chi in questi giorni ha dovuto attraversare enormi difficoltà legate al meteo e ai numerosi eventi franosi che hanno interessato Balconevisi e il territorio della Valdegola – si legge nel volantino – E’ stato quindi indettodi martedì per discutere su, idee e osservazioni.