Metropolitanmagazine.it - Franco Battiato: “Bandiera Bianca”, critica perfidamente ironica alla società del rumore

Oggi, 23 marzo 2025,, all’anagrafe Francesco, avrebbe compiuto ottant’anni. Il cantautore, compositore e regista siciliano, scomparso nel maggio 2021, ha lasciato in eredità un patrimonio musicale ineguagliabile, fatto di canzoni, e opere di svariato genere, tutte accomunate dsua geniale sensibilità artistica. La voce del padrone, il suo undicesimo album in studio, uscito nel 1981, è stato il suo maggiore successo commerciale; al suo interno, tra le varie tracce, anche, pubblicata in Italia il 17 settembre ’81. Il brano è unadegli aspetti considerati dal cantautore i più immorali dellacontemporanea, come la politica e l’eccessiva dipendenza dai soldi.: il significato del branoLa cover di, brano diMr.