Ilfattoquotidiano.it - Franco Battiato avrebbe compiuto 80 anni: “Non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini in tv, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti”

Oggi sarebbe stato un compleanno speciale per il grande cantautore. L’artista, infatti, è nato a Ionia (poi sviluppato nei comuni di Giarre e di Riposto) il 23 marzo del 1945, per poi morire il 18 maggio 2021 a Milo.Oltre 50di carriera. Le prime esperienze musicali a Milano, il suo primo contratto discografico ottenuto grazie al suo grande amico Giorgio Gaber che tra l’altro, insieme a Caterina Caselli, (i due conducevano il programma “Diamoci del tu”) ha ospitato, nel 1967, la sua prima apparizione televisiva. Un ironico libero pensatore che ha praticato l’arte della provocazione e che ha avuto pure una breve esperienza (non retribuita) come assessore alla Regione Sicilia con la giunta Crocetta, durata da novembre 2013 a marzo 2014 e finita in modo a dir poco burrascoso.