Franco Battiato 80 anni di un’eredità senza tempo

Oggi, 23 marzo 2025,avrebbe compiuto 80. E anche se ci ha lasciati il 18 maggio 2021, la sua preè ancora vivissima, non solo nella memoria di chi lo ha amato, ma nell’esstessa della musica d’autore e della cultura italiana. Perchénon è stato solo un musicista, è stato un visionario, un avanguardista, un ponte tra le epoche, i generi e le discipline artistiche., un artistaconfiniLa carriera diè stata un continuo viaggio tra sperimentazione e poesia, tra elettronica e melodia, tra Oriente e Occidente. Dagli esordi sperimentali negli’70, con album avanguardistici e alienanti, come “Fetus” e “Pollution”, fino alla svolta pop-colta degli’80, con capolavori immortali come La voce del padrone, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute.