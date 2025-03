Inter-news.it - Francia-Croazia, Pavard ancora fuori? La probabile formazione di Deschamps

Questa sera alle ore 20.45 lascende in campo per disputare il ritorno di UEFA Nations League contro la. Benjaminè l’unico convocato nerazzurro, ma Didierlo farà giocare? La.RINCALZO – Il rendimento di Benjamincon la maglia dell’Inter non convince proprio Didier. Non aiuta nemmeno la posizione del giocatore, che da quando ha scelto Milano non ha voluto più giocare da terzino o esterno se non in caso di emergenza. Lo ha fatto per pochi minuti solo nelle ultime settimane a causa della trafila di infortuni nella rosa di Simone Inzaghi. L’ex Bayern Monaco comunque non sta trovando spazio nella suache stasera giocheràcon la. Sarà il ritorno di UEFA Nations League e les bleus devono rimontare lo svantaggio maturato di giovedì di due gol.