Francia-Croazia formazioni ufficiali | la scelta su Pavard e Sucic!

In campoappena diramate dai due CT, Didier Deschamps e Zltako Dalic. La decisione su. Quest’ultimo sarà dell’Inter a partire da giugno., sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League. A Spalato è terminata 2-0 a favore della squadra di Dalic, che ora a Saint-Denis dovrà completare l’opera. Ma di fronte si troverà unasuper agguerrita con il fenomeno Kylian Mbappe pronto a guidare i suoi. Curiosità in casa Inter per quanto riguarda le possibili presenze dal primo minuto di Benjamine Petar. Il primo rappresenta l’Inter, dopo che Thuram è ritornato a Milano. Ma il difensore ex Bayern Monaco non è molto considerato da Deschamps e anche oggi parte dalla panchina. Quanto a, ormai perfettamente recuperato dopo l’infortunio al metatarso, scenderà in campo dal primo minuto.