Iltempo.it - Francesco è tornato: "Grazie per le preghiere". Come cambia la vita del Papa

Dopo oltre un mese di ricoveropreannunciato ieri dall'equipe dei medici del Gemellli che lo ha seguito nella degenza, ha lasciato il Policlinico e dopo una tappa imprevista a Santa Maria Maggiore ha fatto ritorno in Vaticano. La convalescenza a Casa Santa Marta sarà comunque lunga e per almeno due mesi ildovrà limitare al massimo ogni sforzo. Prima di tornare in Vaticano ilha saluto la folla che dalle prime ore del mattino si era affollata nel piazzale sottostante le sue finestre, affacciandosi brevemente in carrozzina sul balcone della sua stanza e riapparendo così per la prima volta in pubblico dopo il ricovero dello scorso 14 febbraio. "Questa signora con i fiori gialli è brava", sono state le prime parole dirivolte a una signora in attesa tra la folla che aveva un mazzo di fiori a lui dedicato.