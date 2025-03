Anteprima24.it - FOTO/ Sicurezza e legalità, proseguono gli incontri dell’Arma

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno proseguito glidi prossimità presso istituti scolastici e luoghi di culto, con l’obiettivo di diffondere la cultura dellae prevenire fenomeni criminosi. Gli, tenuti dai Comandanti di Stazione competenti per territorio, si sono svolti sia nelle scuole che nelle chiese, coinvolgendo un vasto pubblico di studenti e cittadini.Presso la Chiesa Madre di Cairano, così come nelle chiese di Zungoli, Villanova del Battista e Montefalcione, l’attenzione si è concentrata sulla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Durante questi momenti di confronto, i Carabinieri hanno illustrato le principali tecniche utilizzate dai malintenzionati per ingannare le persone più vulnerabili, come i falsi appartenenti alle forze dell’ordine, i sedicenti impiegati di enti pubblici e i presunti parenti in difficoltà.