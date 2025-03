Anteprima24.it - FOTO/ Scontro tra un’auto e una moto alle porte della città: due feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoDueè il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all'uscita dello svincolo per Pietrelcina sulla tangenziale nord, alla finestrada Fortorina.Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una Ford con alla guida un uomo e unacon due persone a bordo, un 27enne e una 25enne,e trasportati nei due ospedali sanniti: la donna al San Pio e l'uomo al Fatebenefratelli. Sul posto due autoambulanze del 118 e gli agentiPolizia Municipale di Benevento.Rntamenti soprattutto per i veicoli provenienti da Pietrelcina in direzione di Benevento.