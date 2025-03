Anteprima24.it - FOTO/ Paoletto Evangelista, rimarrai sempre nel cuore di tutti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUna cerimonia partecipata e commossa, un corteo nutrito ha accompagnato Paolodalla sua abitazione alla Chiesa Maria SS. di Montevergine, dove si sono svolti i funerali.L’ultimo viaggio di, come lo chiamavano, portato via alla vita a 60 anni dopo aver lottato contro un male incurabile che alla fine ha avuto la meglio come già aveva fatto con la sua amata moglie Lucia che ora ritroverà in Cielo.La Chiesa di Rione Mazzini è piena dentro e fuori, a testimonianza di quello che eraper la città e di ciò che lascia nei cuori di ciascuno di noi.In prima fila gli amati figli Nicoletta e Duilio, poi i fratell Leopoldo e Giovanni, le sorelle Nicoletta, Anna, Assunta, Olimpia ed Adelaide, la famiglia tutta stretta in un dolore che diventa il dolore di