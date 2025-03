Zonawrestling.net - FOTO: Il nuovo tatuaggio di Rhea Ripley è un tributo personale al suo cane in versione horror

Leggi su Zonawrestling.net

ha rivelato il suo ultimo, un toccante omaggio al suo amato, vestito come Art the Clown del film“Terrifier”. Ildisegno non solo mette in mostra lo stile tagliente della, ma commemora anche il suo profondo legame con il suo amico peloso.La novitàha condiviso ilsu Instagram, spiegando il significato emotivo che c’è dietro. Il suo quattro zampe è entrato nella sua vita in un momento cruciale, fornendo sostegno e compagnia. Il momento in cui è stato realizzato è particolarmente degno di nota, poiché laè attualmente coinvolta nell’intensa trama che porta a WrestleMania 41, dove mira a partecipare al match per il Women’s World Title contro IYO SKY e Bianca Belair. Nonostante i suoi impegni, ha trovato il tempo di farsi unsignificativo, che sottolinea la sua capacità di bilanciare la sua vitacon la sua carriera nel wrestling.