Forza Italia, Zanini il nuovo segretario cittadino. E Valois tenta la "campagna acquisti" con Di Cintio e Carrara

Bergamo. Alessandroè ildie Carlo Saffioti il presidente del partito a Bergamo. Questo l’esito del congresso degli azzurri che ha riguardato il capoluogo, tenutosi nella Sala Galmozzi della Provincia, e che ha visto protagonisti i due politici di lungo corso, scelti per acclamazione tra i tesserati. Occhi puntati sulcorso, dunque, e non solo. A catturare l’attenzione, infatti, in vista di una ripartenza, sancita a suon di nuove tessere, che passa anche e soprattutto dalla città, è stato il nutrito parterre di ospiti presenti all’occasione. Inviti istituzionali, sì, ma che non passano inosservati.A partire dalla sindaca Elena Carnevali che ha fatto un brevissimo passaggio prima di raggiungere l’impegno istituzionale in Guardia di Finanza, passando per l’alleato di coalizione durante laelettorale Andrea Pezzotta, oggi capogruppo in Consiglio Comunale con la sua lista, Cesare di, fresco di fuoriuscita proprio dal gruppo di minoranza di Palazzo Frizzoni, e il leghista Alessandroche tiene in tasca ancora la tessera del Carroccio ma che, stante anche le dimissioni da pari ruolo di, sembra sempre più vicino a un cambio di casacca.