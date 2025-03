Sport.quotidiano.net - Fortitudo Nardò 87-77: 55 candeline per la Fossa e la Effe festeggia

Bologna, 23 marzo 2025 – Festa sugli spalti per la più iconica delle tifoserie cestistiche d’Italia e festa pure in campo per la sua, che sigla la seconda vittoria consecutiva contro87-77 nella quattordicesima di ritorno di A2 e prepara il finale di marzo nel migliore dei modi: domenica si va infatti dalla regina Udine, possibile crocevia per entrambe le compagini. La cronaca Cinquantacinque e non sentirli. È con la ciclopica coreografia a 360 gradi che il prepartita si tinge di biancoblù per celebrare il lungo corso delladei Leoni, con tutto il ‘Madison’ (5400 le presenze) coinvolto fra cori e la scritta ‘Fo55a’ a rivestire la Curva Schull. Poi parola al campo. Parte subito forte la compagine di coach Mecacci, che sulle ali di Stewart ingrana fino al +5 al quale sono bravi a ribattere i due americani di casa che, coadiuvati dal contropiede di Bolpin e dalla tripla di un super Mian, fanno 9-0 di parziale (14-10).