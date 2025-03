Lanazione.it - Fortezza del Girifalco. Arte dei fiori protagonista. Esperti da tutto il mondo

Nuova ribalta internazionale per Cortona grazie aldel floral design. Ladel, infatti, da domani tornerà ad ospitare una 4 giorni dedicata all’floreale con un workshop full immersion incentrato sulle più innovative tecniche del mestiere, svelando i segreti fondanti per facilitare e semplificare il lavoro delsta. Un evento andato presto sold out che vedrà la presenza di 35 floral design provenienti dail. Presenti allievi che provengono dalla Polinesia, da Singapore, dalla Cina, dalla Croazia, dalla Germania, dall’Olanda, dalla Svezia e dal Brasile. Non è la prima volta che la città etrusca è al centro di questo progetto. Il merito va ancora una volta ai professionisti cortonesi Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini, la nota coppia che ha portato l’Italia in finale alla Coppa deldi Floral Design.