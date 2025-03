Formula1 clamoroso | squalificati Leclerc Hamilton e Gasly

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 mar. (askanews) –, il risultato del GP di Shanghai cambia.! Le monoposto di Charles(Ferrari) e Pierre(Alpine) sono state trovate sottopeso di un chilogrammo dopo i controlli tecnici alla fine del GP della Cina. Per entrambi i piloti 799 kg contro gli 800 minimi richiesti (una volta prelevato il campione di benzina di 2 litri). Ad una prima pesa, la Ferrari di(5° in gara) è risultata 800.5 kg. Poi, prelevati due litri di benzina con montata l'ala anteriore di scorta, la successiva pesa ha segnalato 799 kg. Stesso peso per l'Alpine di(15° in gara).