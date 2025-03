Sportnews.eu - Formula 1, le classifiche aggiornate dopo il Gp di Cina: Norris resta al comando

Leggi su Sportnews.eu

A Shanghai, nella seconda tappa della stagione di1, ha trionfato Oscar Piastri: leil Gran Premio di.Oscar Piastri,la Pole Position, ha conquistato il Gran Premio dipiazzandosi davanti al compagno di scuderia Landoe alla Mercedes di George Russell. Doppietta McLaren, dunque, sul circuito di Shanghai, la 50esima nella storia della scuderia papaya che guida adesso la classifica costruttori.Lando, il pilota McLaren rimane aldella classifica (Foto da Instagram – lando) – Sportnews.euIl pilota australiano ha dominato la gara dalla partenza senza mai apparire in difficoltà ed è riuscito a conquistare la sua terza vittoria in1 in carriera. Gara non brillantissima, invece, per le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, andate anche in contatto tra loro, che hanno tagliato il traguardo al quinto e sesto posto, alle spalle di Max Verstappen.