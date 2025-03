Thesocialpost.it - Formula 1, Gp della Cina: contatto tra Hamilton e Leclerc al via, danni all’ala per la Ferrari

alla partenza tra le duedi Lewise Charlesnel Gran Premio, secondo appuntamento del Mondiale di1. Il momento decisivo si è verificato subito dopo lo spegnimento dei semafori, in una fase iniziale caotica e decisiva per le sortigara.Le due monoposto di Maranello scattavano dalla terza fila, conin quinta posizione dopo il trionfo nella Sprint esubito dietro. Al via, il britannico ha sorpassato Max Verstappen portandosi in quarta posizione. Pochi metri più indietro,ha cercato di sfruttare lo spiraglio creatosi per avanzare a sua volta, ma nel tentativo ha toccato la monoposto del compagno.Ilè stato minimo ma significativo: l’ala anteriorediha urtato la gomma posteriore di, riportando un danno evidente.