Laspunta.it - Formia, i giovani incontrano le Ferrovie, per il progetto Scuola Ferrovia e Stop al Vandalismo

L’Associazione Dopolavororio di, per l’anno scolastico 2024/2025, ha svolto il” e “al”, in alcuni istituti della città die deicomuni limitrofi.Con ilil DLF intende divulgare nellala conoscenza dellaitaliana, attraverso un rapporto costante e permanente con il mondo dei, così da insegnare loro come ci si comporta in Stazione ed in treno, per muoversi e viaggiare in sicurezza.Il treno garantisce oggi più che mai il trasporto di grandi quantità di persone o di merci incondizioni di maggior sicurezza e maggior rispetto dell’ambiente, oltre che a costi minori per lacollettività. E con velocità competitive, grazie al nuovo sistema AV, che hanno permesso di ridurredrasticamente le distanze fra le città.