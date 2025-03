Internews24.com - Formazioni ufficiali Serbia Austria, panchina per Arnautovic? Le scelte di Rangnick

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper? Lediper il match di Nations LeagueSono state diramate ledisfida valevole per il ritorno dei playoff della Lega A/B di Nations League. Queste ledei due commissari tecnici,e Stojkovic, col primo dei due che sceglie di non schierare in campo in campo il nostro Marko, attaccante dell’Inter.(3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic, Lukic; Vlahovic. Allenatore: Stojkovic.(4-2-3-1): Schlager; Seewald, Lienhart, Trauner, Mwene; Wimmer, Grillitsch; Schmid, Laimer, Gregoritsch; Cham-Saracevic. Allenatore:.Leggi su Internews24.com