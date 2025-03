Internews24.com - Formazioni ufficiali Germania Italia, le scelte di Nagelsmann e Spalletti: due nerazzurri in campo!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lediper il ritorno dei Quarti di Finale di Nations LeagueSono state diramate lecon le quali stanno per scendere inper la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Nations League. La gara d’andata disputatasi a San Siro giovedì ha visto la vittoria da parte dei tedeschi per 1 a 2. Gli Azzurri sono chiamati ad una reazione d’orgoglio per ribaltare quel risultato e accedere così alle semifinali della competizione. Sono soltanto due i calciatori dell’Inter in: si tratta di Bastoni e Barella. Panchina sia per Frattesi che per Bisseck.(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst.