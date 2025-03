Internews24.com - Formazioni ufficiali Francia Croazia, la scelta di Deschamps su Pavard: le ultime

di Redazione, ladisu: il difensore dell’Inter in campo in Nations League?Sono state rese note ledi, la sfida di ritorno dei Quarti di Finale di Nations League, con l’andata che era stata vinta dai croati per 2 a 0. Queste le scelte di formazione operate dai due ct,e Dalic: soltanto panchina per il difensore dell’Inter Benjamin. Transalpini che devono fare i conti con l’assenza dell’altro nerazzurro, Marcus Thuram, il quale ha fatto rientro ad Appiano Gentile per risolvere i suoi problemi alla caviglia.(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Koné, Tchouameni; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappè. Allenatore: DidierA disposizione: Samba, Chevalier,, Digne, Camavinga, Doué, Kolo Muani, Rabiot, Konaté, Zaïre-Emery, Guendouzi, Clauss.