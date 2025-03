Internews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Inter Women: le scelte di De La Fuente e Piovani

di Redazione: ledi De Laper il match valido per la Poule ScudettoTutto pronto per l’, che affronta lanel match valido per la 4ª giornata della Poule Scudetto, seconda fase della Serie A femminile 2024/25. Ecco ledella sfida in programma al Viola Park.(3-5-2): 1 Fiskerstrand; 44 Faerge, Pedersen, 85 Filangeri; 9 Janogy, 21 Severini, 77 Curmark, 18 Snerle, 4 Bonfantini; 87 Boquete, 15 Bredgaard. A disposizione: 2 Durante, 12 Zuluri, 8 Della Peruta, 11 Georgieva, 16 Erzen, 22 Sarti, 23 Pastrenge, 25 Mailia, 26 Cherubini, 91 Ciabini, 95 Lombardi. Coach: Sebastian de la(3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 21 Tomaselli 27 Csiszar, 20 Detruyer, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.