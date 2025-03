Formazioni notizie di squadra squadre di partenza confermate mentre i draghi cercano di continuare la rinascita sotto Bellamy

Leggi su Justcalcio.com

Il Galles inizia la loro campagna di qualificazione della Coppa del Mondo del 2026 contro il Kazakistan a Cardiff, sperando di estendere la loro corsa imbattutail boss Craig.Isono attualmente imbattuti, che ha assunto ladi Rob Page lo scorso luglio e a novembre si è assicurato la promozione alla League A della Nations League.Con tre vittorie e tre pareggil'ex giocatore di Newcastle, Liverpool e Manchester City, il Galles sperarà di qualificarsi per la successiva finale di Coppa del Mondo per la prima volta in assoluto.In assenza di Aaron Ramsey, il difensore del Tottenham Ben Davies capiterà lacontro il Kazakistan, che il Galles è stato disegnato insieme a un gruppo contenente anche Liechtenstein, North Macedonia e Belgio.